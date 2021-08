Calciomercato Inter, annuncio social per Lukaku | "Contratto fino al 2023"

L’Inter si prepara all’addio di Romelu Lukaku, ormai vicinissimo al Chelsea. Il bomber belga è protagonista di un nuovo annuncio importante per la sua carriera

Romelu Lukaku e l’Inter, un rapporto ormai agli sgoccioli e che nei prossimi giorni vedrà il bomber belga lasciare ufficialmente i nerazzurri e diventare un nuovo calciatore del Chelsea. Gli scorsi giorni sono stati frenetici per la trattativa tra Inter e Blues, con la volontà del calciatore sempre più improntata verso il ritorno in Premier League. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Correa | Sarri impaziente e deadline fissata

In attesa delle comunicazioni ufficiali circa il futuro di Big Rom e l’addio ai nerazzurri, oggi Federico Pastorello, agente storico della punta, ha annunciato un’importante novità attraverso il suo profilo Instagram. Il procuratore comunica, infatti, il prolungamento del contratto con il bomber fino al 2023, ecco le sue parole: “Sono orgoglioso di annunciare la proroga del contratto di rappresentanza con Romelu Lukaku. Ancora insieme fino al 2023! Tu sei il mio re”.