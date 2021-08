Calciomercato, Inter su Insigne | “Decide il giocatore, come Donnarumma”

Arrivano le parole dell’ex ds di Roma e Torino Gianluca Petrachi sull’interesse dell’Inter per Insigne e il paragone con Donnarumma

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Roma e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Il dirigente si è soffermato soprattutto su Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Napoli. Su di lui c’è l’Inter: “Quando ci sono le scadenze di contratto non sono gli ultimi giorni a fare la differenza. Il giocatore più passa il tempo e più si sente forte di poter decidere. Quando si arriva ad un certo punto il calciatore fa valutazioni su valore squadra e ambizioni del club: non è solo un discorso economico, se il giocatore può vincere altrove fa le sue valutazioni come è successo con Donnarumma“.

Prosegue Petrachi parlando del costo di Insigne: “Oltre trenta milioni una società ci pensa. Trenta milioni per un giocatore che a gennaio puoi prendere gratis, un club ci pensa. Trenta milioni può essere un giusto compromesso ma non parlo di Insigne nello specifico“.