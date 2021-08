Calciomercato femminile in fermento: Federica Calandro passa al Matera

Mercato in fermento anche per quanto riguarda il calcio femminile. In queste ore, lo studio GTA trust legal sport dall’Avv.Gennaro GISONNA e dal Prof. Alessio Colonna ha perfezionato il trasferimento di Federica Calandro, terzino sinistro classe 2001, al Matera Women, squadra militante nel campionato di Serie C.

La calciatrice proviene sempre dalla terza serie, l’anno scorso ha infatti giocato con la maglia del Sant’Egidio del Monte Albino.