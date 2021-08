Bundesliga, UFFICIALE: 14 in quarantena, prima giornata a rischio

La Bundesliga fa i conti con il Covid: quattordici in quarantena, la partita della prima giornata è a rischio

La Bundesliga fa subito i conti con il Covid. Il prossimo weekend parte il campionato tedesco con la prima giornata ma c’è una partita che rischia di non potersi giocare. E’ quella che vede impegnato il Mainz sul proprio campo contro il Lipsia. Tra i padroni di casa ci sono ben 14 persone in quarantena tra cui 11 calciatori. Si tratta dei tre giocatori risultati positivi al Covid (Onisiwo più altri due di cui non è stata rivelata l’identità) e altri otto messi in isolamento. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In quarantena ci sono anche tre membri dello staff tecnico di cui uno positivo. Tutti i positivi presentano sintomi lievi: tra loro anche due vaccinati completamente.