L’agente di Gaston Silva ha confermato l’interesse del club turco nei confronti dell’ex giocatore del Torino

Reduce dall’esperienza in Spagna con la maglia dell’Huesca, Gaston Silva è un obiettivo concreto del Trabzonspor, che sta cercando rinforzi mancini per la propria difesa. “Stiamo valutando un’offerta dalla Turchia – ha detto a Calciomercato.it l’agente dell’ex Torino, Juan Arandilla – A Gaston piace molto il calcio turco, soprattutto se si parla di una squadra importante e grande come il Trabzonspor”. Possibile avversaria della Roma in Conference League (la gara di andata col Molde è finita 3-3), la squadra turca ha fatto spesa in Italia in questa sessione di mercato, ingaggiando Bruno Peres, Cornelius e Gervinho, che hanno impreziosito la rosa insieme all’ex Napoli, Marek Hamsik.