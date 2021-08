Coronavirus, bollettino 10 agosto: 5.636 nuovi casi

Diramati i dati del bollettino sul Coronavirus di oggi, martedì 10 agosto 2021: sono 5.636 i nuovi casi positivi, 31 i decessi nelle ultime 24 ore

Sono 5.636 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 4.200). Effettuati 241.766 tamponi, crolla il tasso di positività al 2,3%. Su i ricoveri (+98), le terapie intensive calano (-1). Desta preoccupazioni la situazione in Sicilia, dove i contagi aumentano ed entro il fine settimana si deciderà sulla possibilità di far tornare l’isola in zona gialla.

Tiene banco intanto la gestione da parte del Miur per il rientro nelle scuole, per organizzare al meglio la questione Green Pass. Alcune università hanno già deciso di continuare con la didattica mista e con gli esami di profitto da remoto, a fronte di risultati non ancora rasserenanti per quanto riguarda la diffusione della malattia.