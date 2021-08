Napoli, dalla Francia rilanciano la candidatura di Seri per il centrocampo: sull’ivoriano c’è anche il Galatasaray

Dopo un’esperienza tutt’altro che positiva al Fulham, Jean-Michel Seri potrebbe rilanciarsi in Serie A. Il centrocampista ivoriano è sotto contratto con il club inglese sino al giugno 2022, ma la sua permanenza nei londinesi potrebbe essere ancor più breve. Stando infatti a quanto riferito dalla Francia, Seri sarebbe uno dei candidati del Napoli per rafforzare la propria mediana.

Il centrocampista africano è stato già seguito in passato dal club partenopeo, che sarebbe ripiombato su di lui. Lo riferisce ‘Footmercato’, che sottolinea come Seri sarebbe stato preso in considerazione come possibile rinforzo dato l’infortunio di Diego Demme. Il club azzurro starebbe studiando la fattibilità dell’operazione. Attenzione però alla concorrenza del Galatasaray. Il club turco, dove Seri tra l’altro ha già giocato una stagione in prestito, sarebbe infatti molto interessato.