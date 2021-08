Milan a caccia di un trequartista: tanti i profili al vaglio dal club rossonero, da Isco a Vlasic passando per Adli e James Rodriguez

Grande protagonista sul mercato con 60 milioni di euro spesi tra riscatti e nuovi arrivi, il Milan guarda a questi ultimi venti giorni di mercato con l’obiettivo di completare la squadra e di regalare a Stefano Pioli nuovi acquisti per una stagione che si preannuncia lunga e complessa. Per la difesa l’obiettivo è quello di un altro terzino destro da alternare a Calabria, con il giovane Kalulu che svolgerebbe un ruolo di vero e proprio jolly e in questo senso è molto calda la pista che porta a Florenzi della Roma. La dirigenza studia anche un possibile innesto in mediana, considerando le certe assenze di Kessie e Bennacer a gennaio per la Coppa d’Africa. La priorità però, al momento, sembra essere rappresentata dal trequartista, quel rimpiazzo di Calhanoglu che ancora non è approdato a Milanello. Da Vlasic a Isco, passando per Adli, Ziyech e James Rodriguez fino all’occasione Ilicic: tutti i nomi valutati dal club rossonero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con il Milan: tutti contenti

Calciomercato Milan, assi caldi con Londra e Madrid

Uno dei nomi maggiormente accostati al Milan è quello di Hakim Ziyech. I rapporti con il Chelsea sono ottimi, ma portare in rossonero il marocchino sembra essere impresa quantomai ardua. Per questioni d’età, di tecnica, di duttilità e di esperienza, il giocatore ex Ajax potrebbe essere quello che più farebbe il caso di Pioli. Obiettivo del Milan è riuscire a concludere l’operazione in prestito, ma non è detto che il Chelsea possa accettare. In questo senso gli ultimi giorni di mercato potrebbero rivelarsi decisivi. L’incontro di inizio giugno testimonia come il ragazzo sia certamente seguito dal Milan e, nel corso della sua presentazione, anche lo stesso Giroud ha chiamato il marocchino ad unirsi nuovamente a lui in rossonero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, caos Insigne | Milan e Inter alla finestra

Oltre all’asse londinese, anche quello con Madrid è particolarmente caldo. Milan e Real Madrid si sono incontrati domenica in amichevole e pure con il club di Florentino Perez i rapporti sono eccellenti. In questo senso il nome più caldo porta ad Isco. Lo spagnolo, all’ultimo anno di contratto con i ‘Blancos’, rappresenterebbe quel nome di grande spessore internazionale che tanto manca al reparto rossonero. Il Real Madrid deve cedere altri giocatori e il natio di Malaga potrebbe senza dubbio essere uno di questi: il club spagnolo è dunque pronto a trattare per quella che sarebbe una grande occasione di mercato per il Milan.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, occhi in tutt’Europa per il trequartista

Non solo Isco e Ziyech però. Tanti altri sono i nomi al vaglio della dirigenza rossonera. Sempre in Inghilterra piace James Rodriguez. Il colombiano ha disputato una stagione positiva all’Everton, anche se uno dei nodi maggiori riguarda le sue condizioni fisiche. Determinante per il trasferimento in Italia del giocatore potrebbe essere il suo agente Jorge Mendes. Ma Maldini e Massara osservano anche in altri campionati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE la cessione di Hauge | I dettagli

In Russia piace moltissimo Nikola Vlasic. Il croato rappresenta uno dei profili più giovani, ma anche uno dei più costosi. Il giocatore è desideroso di approdare a Milano ma non vuole rompere con il Cska Mosca, che vorrebbe incassare dalla sua cessione 30 milioni di euro. Attenzione però anche ai nomi dalla Francia. Seguito da tempo Amine Adli del Tolosa, ora gli occhi degli scout rossoneri sarebbero su Yacine Adli. Il franco-algerino del Bordeaux è il nome più giovane tra quelli seguiti e sembra che il Milan abbia già formulato una prima offerta da 10 milioni di euro ai girondini. Adli rappresenterebbe un investimento per il futuro e, nelle gerarchie, partirebbe alle spalle di Brahim Diaz, a cui verrebbe assegnata la maglia da titolare. Attenzione però ad altri nomi a sorpresa, soprattutto dal mercato francese.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Discorso a parte invece per Josip Ilicic. Lo sloveno piace e rappresenterebbe un innesto aggiuntivo al trequartista. Per costi contenuti e una situazione ormai in rotta con l’Atalanta, il classe 1988 potrebbe rappresentare una soluzione in più da regalare a Pioli per la trequarti. Il suo arrivo quindi non andrebbe a precludere quello di un altro innesto.