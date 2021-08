Calciomercato Milan, UFFICIALE: lesione al legamento, salta la cessione

Dani Ceballos dovrà restare fermo a lungo per un infortunio alla caviglia: difficile ora un suo trasferimento al Milan

Problemi per Dani Ceballos. Reduce dalla spedizione olimpica della Spagna con la quale ha portato a casa un argento, il centrocampista del Real Madrid ora dovrà restare per un po’ a riposo. Come si legge sul comunicato dal Real Madrid, il 25enne ha riportato la lesione completa del legamento peroneo-astragalico anteriore e peroneo-calcaneare. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il club spagnolo non comunica i tempi di recupero anche se non saranno molto brevi. A questo punto risulta difficile pensare ad un suo trasferimento: il nome di Ceballos era stato accostato anche al Milan, alla ricerca di un trequartista.