Il Barcellona pensa ad un nuovo attaccante. Piacciono Dybala e Sterling ma sono obiettivi irraggiungibili: no allo scambio con Griezmann

L’addio di Lionel Messi e l’infortunio di Aguero, che dovrà star fuori per almeno dieci settimane, mettono nei guai il Barcellona.

I blaugrana starebbero pensando di mettere a disposizione di Koeman un nuovo attaccante ma la missione non appare per nulla semplice. Nel mirino di Laporta ci sarebbero – come riporta ‘Diariogol.com’ – Erling Haaland, Paulo Dybala e Sterling. Profili d’altissimo livello ma che difficilmente potranno arrivare in Spagna entro il 31 agosto, per gli importanti costi che ci sarebbero da affrontare. Si potrebbe ipotizzare uno scambio con Griezmann ma non sembra essere un’opzione gradita al Barcellona.

Nel frattempo in casa Juventus, cresce l’ottimismo per il rinnovo di Dybala. Domani si terrà un nuovo incontro, come raccontato quest’oggi su Calciomercato.it