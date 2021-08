Inter, tegola Inzaghi: fuori per un mese, emergenza totale

L’Inter fa i conti con gli infortuni: il calciatore salterà sicuramente la prima gara di campionato e potrebbe fermarsi per un mese

Dzeko più Correa, il prima possibile. Ora l’Inter va di fretta per sostituire Lukaku, ormai andato al Chelsea, e il motivo è presto detto: il 21 agosto c’è il debutto contro il Genoa e al momento Simone Inzaghi non ha attaccanti a disposizione. Con Lautaro Martinez fuori causa per squalifica, il neo-tecnico nerazzurro fa i conti con le precarie condizioni fisiche di Alexis Sanchez.

Il cileno risente ancora del problema al polpaccio destro e la cosa inizia a preoccupare in casa Inter. Così l'ottimismo dei giorni scorsi si è tramutato in pessimismo ed ora sembra difficile che l'attaccante possa essere a disposizione per la gara di esordio contro il Genoa.

Inter, Sanchez ko: emergenza attacco per Inzaghi

Anzi, il cileno rischia di dover saltare anche la seconda giornata di campionato, come si legge su ‘gazzetta.it’. Così l’ex Udinese rientrerebbe soltanto a settembre, tra circa un mese, lasciando Inzaghi – in attesa di rinforzi – per il debutto soltanto con i giovani Satriano, Pinamonti (in odore di cessione) e Salcedo.