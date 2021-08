Il tecnico ha deciso di togliere dal mercato l’attaccante accostato anche all’Inter: stop alla cessione, resterà in rosa

L’Inter alla ricerca di un attaccante: Dzeko sembra ormai in dirittura d’arrivo, anche se serve attendere che la Roma trovi il sostituto, ma solo il bosniaco a Inzaghi non basta. Servirà anche un altro rinforzo per il reparto offensivo e tra i tanti nomi usciti negli ultimi giorni c’è anche quello di Anthony Martial. Un affare di cui parlano ancora in Inghilterra anche se l’ipotesi sembra perdere consistenza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A dirlo è la ‘BBC’ secondo cui Solskjaer avrebbe deciso di togliere dal mercato l’attaccante francese. Martial per il manager norvegese farà parte della rosa dei ‘Red Devils’ nella stagione che sta per iniziare. Niente Inter quindi, ipotesi che era comunque resta complicata dai costi dell’operazione, lontani dalle possibilità del club nerazzurro.