Tempo di nuove maglie anche per gli arbitri: quattro le divise per la stagione per i direttori di gara

E’ tempo di nuove maglie. Non solo per le squadre di calcio, ma anche per gli arbitri. La Macron, sponsor tecnico dei fischietti UEFA, ha presentato le divise per la stagione 2021/22, che faranno l’esordio l’11 agosto al Windsor Park di Belfast, in occasione della finale di Supercoppa Europea tra Chelsea e Villareal. I kit avranno quattro tonalità di colore: nero, giallo, azzurro fluo e rosso (quest’ultimo sostituisce il rosa fluo della precedente collezione). Grande attenzione è stata riservata al “green”, sostenibilità e rispetto dell’ambiente: le t-shirt sono realizzate con tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata.

“La stretta collaborazione con il settore arbitrale UEFA di questi anni ci ha consentito di sviluppare una nuova collezione ancora più performante – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Praticità, comfort, insieme ad un design curato nei minimi dettagli, sono le caratteristiche dei capi che produciamo per gli arbitri”.

“Le nuove divise arbitrali UEFA dal design elegante non sono solo prodotte in modo sostenibile, ma sono anche personalizzate per vestire i nostri arbitri – ha dichiarato Roberto Rosetti, coordinatore degli arbitri UEFA – Il feedback degli stessi arbitri è stato raccolto per sviluppare e migliorare i prodotti che indossano sul campo di gioco”.