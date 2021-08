Psg, Donnarumma annuncia Messi: “Sono emozionato”

Gianluigi Donnarumma ha parlato del suo approdo al Psg e del possibile arrivo di Lionel Messi nella squadra parigina

Donnarumma non vede l’ora di poter giocare con Messi. Il portiere parla del suo approdo al Psg in un’intervista a ‘Sky’ e confessa l’emozione nel poter giocare con la Pulce. “A Parigi mi trovo benissimo e sono molto contento di far parte del Psg. Ho conosciuto la squadra ed è un gruppo bellissimo: mi trovo alla grande con loro”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Su Messi Donnarumma dice: “Sono felice se arriverà: è il più forte al mondo. Mi emoziona il pensiero di averlo in squadra”. A proposito di squadra, il portiere torna anche sugli Europei: “E’ stata un’estate emozionante. Ci sentiamo sempre con la squadra, parliamo tanto come in quei cinquanta giorni. Nei miei ricordi resterà sempre il gruppo, il cerchio al termine della finale con Mancini e lo staff”.