Dopo l’addio di Messi, ora Aguero starebbe chiedendo la cessione al Barcellona; Roma e Inter in agguato per l’occasione di calciomercato

Sergio Aguero valuta l’addio al Barcellona. Approdato in Catalogna da pochi mesi, dopo l’annuncio della partenza di Messi, il connazionale ex Manchester City avrebbe perso motivazioni importanti per restare in blaugrana. Così per lui avanzano nuove indiscrezioni di calciomercato. In Serie A il suo profilo potrebbe interessare molto a Inter e Roma, alle prese con gli addii di Lukaku e Dzeko (che si accaserà proprio a Milano). Su Aguero spuntano quindi nuove indiscrezioni direttamente dalla Spagna.

C’è un caso Aguero al Barça? Rispondendo alla domanda, il giornalista di ‘Cadena Ser’ Sique Rodriguez ha parlato in modo chiaro: “Penso di sì, ma è una sensazione. Venerdì c’è stato un incontro tra la società e l’entourage. Non so se un’uscita sarebbe facile. Non debutta? Potrebbe succedere – spiega a ‘El Larguero’ – La mia sensazione è che Agüero voglia lasciare il Barça gratis e, se non lo otterrà, andrà incatenando infortuni”.