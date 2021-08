Calciomercato, futuro Messi: “Trattativa chiusa al 100%”

Per Lionel Messi arriva un nuovo annuncio sul suo futuro: trattativa chiusa al 100%, si attende l’ufficialità nei prossimi giorni

L’annuncio del Barcellona, le lacrime di Messi, ora è il momento del futuro. Per la Pulce il destino indica Parigi come prossima destinazione, anche se si continuano a susseguire voci su possibili inserimenti di altri club. Una indiscrezione che non trova conferme, almeno stando a quanto scritto su Twitter da Khalifah bin Hamad Al Thani che è tornato a twittare sul futuro del fuoriclasse argentino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Al Thani scrive: “Non è vero quanto si vocifera sull’apertura delle trattative tra Messi e alcuni club, le cose sono state sistemate al 100% a favore del Paris Saint-Germain. La data prevista per l’arrivo di Messi a Parigi è entro le prossime 72 ore”. Affare ormai definito quindi salvo colpi di scena.