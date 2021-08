Calciomercato Milan, dalla Spagna: scambio bomba con il Real

Calciomercato Milan: il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Kessie. L’indiscrezione dalla Spagna sul possibile scambio tra i due club

C’è il rinnovo di Franck Kessie in cima alla lista di Maldini e Massara in questa fase di calciomercato. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto nel 2022 e, dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu a zero, stavolta il Milan non vuole farsi trovare impreparato. La dirigenza ha così accelerato per blindare il “Presidente”: l’ex Atalanta ha già ribadito la propria intenzione di voler continuare in rossonero e la società non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio leader. Tuttavia, la sua situazione contrattuale fa gola a diversi top club anche europei. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, sogno Icardi: gli ostacoli per Mourinho

Calciomercato Milan, Real Madrid su Kessie | Ipotesi di scambio: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Kessie. I ‘Blancos’ potrebbero fare un tentativo già in questa sessione di mercato mettendo sul piatto il cartellino di Luka Jovic. L’attaccante serbo è sempre in bilico al Real ed è già stata accostato al Milan. Florentino Perez potrebbe così tentare la carta Jovic per arrivare a Kessie. Tuttavia, allo stato attuale non c’è alcun margine di trattativa in quanto il club rossonero vuole blindare il prima possibile il giocatore ivoriano. Il Real è avvisato.