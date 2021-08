Il Milan è in trattativa con il Real Madrid per comprare Isco: sarebbe in programma un incontro con Florentino Perez

Il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu è consistente e il Milan ha bisogno di giocatori di qualità. Diversi sono i profili in fase di valutazione da Paolo Maldini, direttore tecnico che si è attivato per proseguire la ricerca dopo il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid. Proprio dai Blancos potrebbe arrivare il prossimo trequartista, con Isco che è a questo punto un serio candidato per raccogliere l’eredità del turco. Una pista sempre più confermata dai media spagnoli, con Florentino Perez che vuole privarsi dello spagnolo e non solo.

Milan, trattativa con il Real Madrid per Isco

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, le piste che portano a Isco e Ceballos per il Milan sono sempre più calde. Florentino Perez sembra sia andato in Austria con il Real Madrid anche per avere degli incontro con la dirigenza rossonera. Con Maldini il rapporto è ottimo: in linea di massima, stanno attraversando un buon periodo di forma, ma il Real Madrid ha dei dubbi sulla loro forma fisica, soprattutto su Isco. Principale candidato a raccogliere l’eredità di Calhanoglu.