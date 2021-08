Calciomercato Juventus, novità Pjanic | Apertura del Barça sull'ingaggio

Il trofeo Gamper è stata un’occasione per Juventus e Barcellona per parlare di mercato: svolta sull’ingaggio di Pjanic

Il mercato della Juventus è ben delineato fin dalle prime indicazioni di Massimiliano Allegri: i rinforzi principali devono arrivare a centrocampo. Un piano preciso in teoria, ma che nella pratica si sta scontrando con una realtà più complicata. Le trattative per Manuel Locatelli stanno andando per le lunghe, anche se è previsto un nuovo affondo bianconero a breve come raccontato su queste pagine. I colpi in mezzo al campo, però, potrebbero essere addirittura due: oltre al gioiello di Sassuolo e Nazionale, infatti, potrebbe tornare all’ombra della Mole anche Miralem Pjanic. In occasione del trofeo ‘Gamper’, Juventus e Barcellona avrebbero trovato anche una possibile svolta per il futuro del bosniaco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, assist del Barcellona | Ora Pjanic si avvicina

La Juventus, come l’Inter e le altre società italiane, non vive un momento felice dal punto di vista economico. I bianconeri non possono muoversi come vogliono sul mercato, ma devono riuscire ad incastrare tutti i pezzi al posto giusto. L’obiettivo principale rimane Manuel Locatelli, ma intanto potrebbero esserci delle importanti novità sul fronte Pjanic. Il bosniaco è fuori da ogni progetto di Ronald Koeman ed il club catalano vorrebbe liberarsi del suo ingaggio pesante, avendo anche l’obbligo di abbassare notevolmente il proprio salary cap. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Barcellona avrebbe aperto alla possibilità di partecipare al pagamento dell’ingaggio di Pjanic. Una svolta che faciliterebbe il lavoro di Cherubini, che ora avrebbe bisogno solamente di un ulteriore passo incontro del bosniaco. Aiuto che, secondo ‘Sport’, sarebbe già arrivato: l’ex Roma si ridurrà l’ingaggio del 20% così che la Juventus possa riportarlo a Torino senza alcun problema. Massimiliano Allegri avrà a disposizione Pjanic e plausibilmente anche Locatelli per la prossima stagione. Certo, resterebbe il nodo legato alla cessione di un centrocampista: Aaron Ramsey resta l’indiziato numero uno in questo senso. Intanto, Miralem Pjanic si avvicina sempre di più al suo ritorno in bianconero con un prestito annuale con opzione per un’altra stagione.