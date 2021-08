Calciomercato Juventus, il piano di Allegri su Bernardeschi | Cambia tutto

Massimiliano Allegri sta lavorando sulla Juventus del domani e nei suoi progetti potrebbe cambiare il destino di Federico Bernardeschi

Sono passati quattro anni dal suo arrivo alla Juventus, che per strapparlo alla Fiorentina sborsò niente meno che 40 milioni di euro, ma Federico Bernardeschi non è riuscito a rispettare le attese. Sul classe ’94 di Carrara il club piemontese ci ha investito molto, sia in termini economici che di tempo, ma il suo exploit in bianconero non è mai arrivato. Anzi, ha fatto in tempo ad arrivare e a lasciare il segno suo ‘fratello’ minore in maglia viola: Federico Chiesa. Questa estate, però, ha incoronato Bernardeschi campione d’Europa con l’Italia – suoi due rigori decisivi in semifinale ed in finale – e lo ha visto anche convolare a nozze. Anche il suo futuro con la Juventus potrebbe aver visto una svolta decisiva. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Allegri ‘cambia’ Bernardeschi | Ora può restare in bianconero

Nella sua prima esperienza a Torino, Massimiliano Allegri era arrivato ad una conclusione con Federico Bernardeschi: deve lavorare sul ruolo di mezz’ala, così può trovare la definitiva maturazione a livello tattico. Un progetto che si è interrotto con l’addio del tecnico livornese e con l’arrivo di Maurizio Sarri, ma che ora potrebbe ripartire. Anche ieri nel trofeo ‘Gamper’, Allegri ha provato Bernardeschi come incursore di centrocampo. Un ruolo che potrebbe essergli congeniale e, allo stesso tempo, potrebbe garantire alla Juventus di avere un’alternativa in più in mezzo al campo.

Al termine del test catalano, nonostante la sconfitta per 3-0, Allegri si è detto soddisfatto della prestazione di Bernardeschi. Il piano del tecnico livornese, poi, potrebbe incidere in maniera significativa anche sul mercato. Cedere l’ex Fiorentina è complicato, sia perché andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2022 sia perché ha un ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Qualora, però, dovesse riuscire a ritagliarsi uno spazio importante in mezzo al campo si potrebbe tornare a parlare di rinnovo e una eventuale cessione garantirebbe ai bianconeri un’entrata migliore. Il piano di Allegri è quello di rilanciare Federico Bernardeschi.