Calciomercato Inter, Dzeko rientra in Italia e rompe il silenzio

Dzeko è tornato in Italia il riposo concesso da Mourinho: l’attaccante rompe il silenzio con una breve frase sul suo futuro tra Inter e Roma

Edin Dzeko è vicino all’Inter: accordo totale con la società nerazzurra ed ora si attende il via libera della Roma. L’attaccante bosniaco non ha giocato l’ultima amichevole disputata dai giallorossi contro il Betis e poi si è goduto i giorni di riposo concessi da Mourinho. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oggi il rientro a Roma e le sue parole sui piani futuri: “Cosa faccio ora? Vado dai miei bambini che non vedo da due settimane”. E alla domanda sulla sua presenza domani a Trigoria, Dzeko si è limitato ad un “vediamo, step by step”. Per l’addio del bosniaco si attende che la Roma trovi un sostituto per permettere a Mourinho di affrontare l’inizio della stagione con la rosa al completo.