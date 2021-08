Intreccio legato al futuro di Nahitan Nandez, sempre seguito dall’Inter. Smentite le voci sull’eventuale decisione del calciatore di disertare la ripresa degli allenamenti

Diversi i tavoli in cui l’Inter sta lavorando negli ultimi giorni. Oltre alla vicenda attaccante infatti i nerazzurri hanno sempre da acquistare un nuovo laterale destro per sopperire al vuoto lasciato da Hakimi. Tra gli indiziati delle scorse settimane il solito Naihtan Nandez, jolly uruguayano che non si è presentato alla partenza del Cagliari per Maiorca, a margine di una amichevole. Il centrocampista vuole solo i nerazzurri mentre la società sarda va verso la multa al calciatore, in quanto non sarebbe piaciuto il comportamento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Alla luce degli ultimi gesti di Nandez si era ipotizzato anche un eventuale ammutinamento agli allenamenti, ma il centrocampista uruguaiano ci sarà alla ripresa oggi pomeriggio alle ore 17.