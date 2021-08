Tegola in casa Barcellona. I blaugrana dovranno fare a meno per le prossime dieci settimane di Aguero, out per un infortunio al polpaccio

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Il club spagnolo, che nelle scorse ore ha detto addio ufficialmente a Lionel Messi, perde per i prossimi due mesi e mezzo, anche un altro argentino, Aguero.

L’ex Manchester City – come riporta il Barcellona, sui propri canali ufficiali – si è sottoposto ad accertamenti, che hanno confermato una lesione al tendine interno del polpaccio della gamba destra.