Trofeo Gamper, Barcellona-Juventus: i convocati di Allegri

La Juventus sarà impegnata questa sera in amichevole al Trofeo Gamper contro il Barcellona. Ecco l’elenco dei convocati di Allegri

Dopo i successi contro Cesena e Monza la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo questa sera in amichevole per il Trofeo Gamper in una sfida affascinante contro il Barcellona. Dybala, Rabiot e Arthur gli unici assenti dall’elenco dei convocati diramato questa mattina dal club bianconero, chiamato a mostrare i passi in avanti contro un avversario di assoluto prestigio. C’è Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco l’elenco dei convocati:

Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt, Danilo Luiz, Juan Cuadrado, Alex Sandro, Luca Pellegrini, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Koni De Winter, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, Filippo Ranocchia, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Dejan Kulusevski, Alejandro Marques.