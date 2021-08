Amichevole, Real Madrid-Milan 0-0: super Maignan, pari contro Ancelotti

Amichevole di prestigio per il Milan di Stefano Pioli, che in Austria ha sfidato il Real Madrid di Carlo Ancelotti

Continua la preparazione del Milan, in vista dell’inizio della nuova stagione, fissato per il 23 agosto, contro la Sampdoria. La squadra di Stefano Pioli ha pareggiato in un’amichevole di prestigio contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una buona prova per Giroud – schierato per tutta la partita – e compagni. Rossoneri pericolosi soprattutto sulla sinistra, grazie alle combinazioni tra Theo Hernandez (ha colpito un paleo nei primi minuti) e Leao.

Protagonista di Real-Milan, però, è stato soprattutto Mike Maignan, con un rigore neutralizzato a Bbale. Buona partita anche di Isco, osservato speciale e possibile colpo finale dei rossoneri, per il dopo Calhanoglu