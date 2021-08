Parma-Inter, contestazione contro Zhang: i cori dei tifosi

Era attesa la contestazione dei tifosi dell’Inter presenti a Parma e puntuale è arrivata: cori contro Zhang e Suning

L’Inter cede Lukaku, prova a resistere agli assalti per Lautaro Martinez e cerca un nuovo attaccante con Dzeko molto vicino. Tutto è successo in maniera molto rapida con il belga che ha detto sì al Chelsea e si appresta a lasciare i campioni d’Italia come già fatto da Hakimi. Una situazione che, ovviamente, i tifosi nerazzurri poco mandano giù e oggi al ‘Tardini’ per l’amichevole contro il Parma lo hanno ribadito. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Cori contro Steven Zhang e Suning, appoggio per Marotta e Ausilio. La proprietà è considerata la grande colpevole della cessione dei due pezzi pregiati della squadra che lo scorso anno ha vinto il titolo. Appoggio, invece, per la dirigenza con lo striscione già affisso nei giorni scorsi in città che è stato esposto anche sugli spalti: “Ausilio e Marotta siamo con voi per il bene dell’Inter”.