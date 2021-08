Montpellier-Marsiglia 2-3, partita interrotta: ecco cosa è successo!

A pochi secondi dal novantesimo di Montpellier-Marsiglia, l’arbitro ha deciso di far rientrare le squadre negli spogliatoi per lancio di oggetti in campo

Prima giornata ricca di emozioni in Ligue 1. Nel posticipo tra Montpellier-Marsiglia è successo davvero di tutto. L’OM dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti riesce a rimontare nella ripresa tra il 68′ e l’80’, con il primo gol di Under e la doppietta di Payet.

A pochi secondi dal novantesimo, però, l’arbitro è stato costretto a far rientrare le squadre negli spogliatoi prima del fischio finale: alcuni tifosi del Montpellier hanno, infatti, iniziato a lanciare bottigliette, in campo in direzione dei giocatori del Marsiglia. Inevitabile la sospensione del match.

Dopo qualche minuto, è stato possibile riprendere a giocare, con l’OM che ha portato a casa i tre punti.