Simone Inzaghi fa i conti anche con gli infortuni: salterà la gara contro il Parma per un problema muscolare

Non si può dire certo che sia un periodo felice per l'Inter. Mentre Lukaku è pronto a lasciare i nerazzurri per vestire la maglia del Chelsea, campione d'Europa, Marotta e Ausilio cercano di chiudere per sostituti validi. Intanto Inzaghi continua la preparazione in vista del debutto in campionato previsto tra due settimane. Inter in campo questo pomeriggio contro il Parma ma senza Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco, arrivato a parametro zero dall'Inter, non potrà essere del match a causa di un affaticamento muscolare accusato nell'ultimo allenamento prima del match.

Lo comunica la stessa società lombarda con una nota dove si spiega che “Hakan Calhanoglu non sarà precauzionalmente a disposizione per Parma-Inter a causa di un lieve affaticamento muscolare dopo la rifinitura di questa mattina”.