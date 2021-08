In casa Torino si lavora su più fronti. Oltre a Belotti occhi puntati sul centrale difensivo Lyanco, sempre nel mirino del Betis in Spagna

Non solo Andrea Belotti. Finito nuovamente al centro delle voci di mercato come potenziale erede di Edin Dzeko alla Roma, l’attaccante azzurro continua a prendere tempo sul fronte rinnovo, ma non è l’unico calciatore del Torino potenzialmente in uscita. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’interesse del Betis Siviglia per Lyanco. Il difensore brasiliano, seguito anche dal Bologna, può lasciare i granata in estate, ma c’è ancora una distanza importante tra domanda e offerta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, il Toro continua a chiedere 10 milioni di euro per il 24enne, mentre il club andaluso non si è sin qui discostato da una valutazione complessiva di 7 milioni di euro. Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni, anche per approfondire meglio la formula dell’eventuale operazione.