Calciomercato Juventus, non è finita per Gabriel Jesus | C’è l’offerta

Calciomercato Juventus, i bianconeri non hanno ancora concluso il mercato in attacco: ritorno alla carica per Gabriel Jesus.

Grandi manovre ancora in corso per la Juventus sul mercato. Bianconeri ancora a caccia del (doppio) centrocampista, con i discorsi per Locatelli e Pjanic destinati a entrare ancor più nel vivo in queste ore. Allegri sa di poter contare su una rosa competitiva, ma manca ancora qualcosa per modellare la sua idea di calcio alla perfezione. E non c’è solo il centrocampo nei pensieri del tecnico livornese. L’arrivo di Kaio Jorge potrebbe non aver ancora completato il reparto. La dirigenza della Juventus va a caccia di un ulteriore attaccante di spessore, per cercare di accontentare l’allenatore. Il nome che torna alla ribalta è quello di Gabriel Jesus, per il quale si prepara un nuovo assalto al Manchester City.

Juventus, Ramsey nell’affare Gabriel Jesus

La nuova offerta, come spiegato da Calciomercatonews.com, prevede l’inserimento di Ramsey nella trattativa con il Manchester City. Il cartellino del gallese viene valutato circa 20 milioni di euro, che si aggiungerebbero ad altri 30 da corrispondere agli inglesi tramite prestito oneroso (10 milioni) e riscatto fissato ad altri 20 milioni nel 2022. Un totale di 50 milioni che potrebbe accontentare il City, che però potrebbe invece chiedere Rabiot al posto di Ramsey.