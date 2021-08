Juventus, Pjanic out dal Trofeo Gamper | Resta in panchina!

La Juventus potrebbe riacquistare Miralem Pjanic dopo la cessione dello scorso anno: il bosniaco è rimasto in panchina

La Juventus ha perso in amichevole contro il Barcellona il Trofeo Gamper. La prima partita senza Lionel Messi per gli azulgrana si è conclusa con un 3-0 in cui è andato a segno anche Riqui Puig, con un gran sinistro dalla distanza. Una sorta di passaggio di consegne a cui Miralem Pjanic è rimasto a guardare in panchina. Faccia desolata del centrocampista bosniaco, finito sulla lista trasferimenti del Barça.

Pjanic out dal Trofeo Gamper: muso lungo in panchina

⚽️ #Pjanic resta in panchina durante #BarcellonaJuve 🤔 Sarebbe un buon colpo per il centrocampo bianconero? pic.twitter.com/HtQ6rKTJjY — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 8, 2021

Koeman ha preferito non far entrare Pjanic, a testimonianza del fatto che il bosniaco non rientra nei piani dell’allenatore olandese. Muso lungo per l’ex Juventus, che in questa sessione di mercato potrebbe tornare proprio in bianconero. E la mancata entrata contro la sua ex squadra è un indizio sul futuro del giocatore, sempre più lontano da Barcellona.