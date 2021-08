Calciomercato Inter, si continua a riflettere sulle possibili soluzioni per il dopo Lukaku: colpaccio a sorpresa, ma arriva la smentita

Ormai ci siamo. Manca davvero poco e Lukaku sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Il belga vuole dire addio alla ‘Beneamata’ e sposare il progetto dei ‘Blues’. Il nuovo stipendio conterà ben 11 milioni netti a stagione più bonus e l’accordo tra i club è arrivato sulla base di 115 milioni di euro cash senza contropartite. A brevissimo, il belga dovrebbe svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. La motivazione primaria riguardante la decisione di ‘Big Rom’, però, sarebbe di carattere sportivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’ex United ha il forte desiderio di rivendicare il periodo buio passato in quel di Londra agli inizi della sua carriera, l’unico fino a questo momento. Inoltre, l’evidente ridimensionamento dei nerazzurri – che hanno già detto addio a Conte e Hakimi – lo ha fatto inevitabilmente riflettere. Compito arduo dei lombardi ora, colmare l’immensa voragine che prenderà vita nel reparto offensivo. A tal proposito, sarebbe spuntato il nome di Martial, ma prontamente è arrivata la smentita sul possibile colpo.

Calciomercato Inter, Martial per il dopo Lukaku: smentito il colpo

Stando a quanto riferisce il ‘Mirror’, Marotta avrebbe individuato nell’attaccante francese il profilo giusto per rimpiazzare Lukaku. Il calciatore non è più centrale nel progetto inglese e i lombardi vorrebbero mettere in atto un prestito annuale. I ‘Red Devils’, invece, starebbero spingendo per inserire l’obbligo di riscatto, con l’intenzione di recuperare almeno una parte dei 60 milioni di euro spesi per l’acquisto dal Monaco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Scenario senza dubbio intrigante per i tifosi, ma poco dopo è arrivata la netta smentita. Il collega Fabrizio Biasin, esperto di mercato interista, ha parlato senza troppi fronzoli di “bufala” sul proprio profilo Twitter. I primi nomi, dunque, rimangono quelli di Zapata e Dzeko, con l’Inter che li vorrebbe entrambi. Il bosniaco della Roma, in particolare, avrebbe dato una disponibilità di massima al trasferimento e chiede un biennale da 5-5,5 milioni a stagione. Staremo a vedere.