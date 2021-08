Olimpiadi, Brasile-Spagna 2-1 d.t.s. | Malcom segna il gol da medaglia d’oro

Le ultime news Olimpiadi registrano la vittoria del Brasile in finale contro la Spagna nel calcio. Decisivo Malcom

Il Brasile è campione olimpico nel calcio. Nella finale per la medaglia d’oro della manifestazione di Tokyo2020, i verdeoro hanno battuto la Spagna (argento, mentre ieri il Messico si era aggiudicato il bronzo ai danni del Giappone, ndr) 2-1 ai tempi supplementari. Dopo aver sbagliato un rigore con Richarlison, la Nazionale di Jardine si era portata in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo con Cunha. Nella ripresa è arrivato il pareggio iberico firmato Oyarzabal che ha portato il match ai supplementari. Al minuto 108 è arrivata la rete di Malcom che ripaga almeno in parte il Brasile dopo la delusione per la Coppa America persa con l’Argentina.