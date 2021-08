Il futuro del Milan passa inevitabilmente da quello di Zlatan Ibrahimovic. Ipotesi clamorosa sullo svedese: i dettagli

Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato anche negli ultimi mesi la sua importanza cruciale per il Milan. Nonostante la carta d’identità non sia più verdissima, lo svedese è riuscito a imporsi come leader assoluto del gruppo rossonero che, anche grazie a lui, tanto è cresciuto nell’ultima stagione e mezzo. Ibra è garanzia di tecnica, fisicità straripante, gol e assist: un elemento che, dunque, è essenziale per il presente del Milan. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

C’è chi, però, ne mette in dubbio il futuro. Non è totalmente da escludere, almeno secondo i bookmakers, l’ipotesi che Ibra termini anzitempo la sua avventura al Milan. Il bookmaker Fantasy team, infatti, ha lanciato una possibilità che molti tifosi sicuramente non vogliono neanche considerare: la rescissione anticipata del bomber. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, rescissione Ibrahimovic: la quota del bookmaker

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic: un binomio che ormai pare quasi indissolubile, ma nel calcio, ormai l’abbiamo capito, tutto pare possibile e anche l’addio anticipato dello svedese va tenuto in considerazione. I bookmakers lo sanno bene e, in questo caso, Fantasy team ha quotato a 4,50 la rescissione di Ibra al 31 gennaio 2022. Il ‘no’ è molto più probabile con un bassissimo 1,10. Un’ipotesi che comunque spunta, ma che tutto il mondo del calcio può solo scongiurare.