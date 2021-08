Messi-Psg, l’entourage frena | E spunta un altro club

L’entourage di Lionel Messi frena sul possibile approdo al Psg: ma non ci sono solo i francesi in corsa per la ‘Pulce’.

L’addio di Messi al Barcellona segna la fine di un’era. C’è grande attesa ora per il futuro della ‘Pulce’ argentina, per la quale la destinazione più probabile appare il PSG. Offensiva decisa da parte dei francesi, per accaparrarsi l’ormai ex blaugrana. Ma le notizie in merito sono contrastanti, sebbene nella giornata di ieri la trattativa sembrasse destinata a decollare in pochissime ore.

In Spagna, i quotidiani ‘As’ e ‘Sport’ riferiscono infatti che voci provenienti dall’entourage di Messi avrebbero smentito un accordo con i francesi, la cui offerta ufficiale, di fatto, non sarebbe ancora pervenuta, anche se ormai prossima a essere formulata. Non solo: secondo ‘As’, oltre al PSG e al Chelsea, che ha effettuato un sondaggio, sarebbe pronto a entrare in scena un terzo club, la cui identità non è stata resa nota, per presentare a sua volta un’offerta.