DIRETTA Messi-Psg, non è ancora fatta | Frenata dalla Spagna

Le ultime sul futuro di Lionel Messi dopo l’addio al Barcellona: il Psg ancora in pole position, ma qualcosa potrebbe cambiare.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ore convulse per il futuro di Lionel Messi, che sta monopolizzando il calciomercato. L’addio al Barcellona di due giorni fa ha fatto molto rumore, adesso per il fuoriclasse argentino c’è da capire quale sarà la sua nuova squadra. PSG in pole position e all’assalto della ‘Pulce’, ma la partita è più aperta di quanto si potesse pensare. Seguite in diretta con noi tutte le ultime notizie sull’ormai ex blaugrana.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Messi al PSG | Annuncio della famiglia Al Thani

12.55 – Messi, l’entourage frena sul Psg. E c’è anche un altro club in corsa.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI