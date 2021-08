Calciomercato Lazio, rinnova Marusic | Accordo fino al 2025

Notizia importante in ottica calciomercato Lazio. Sta per rinnovare Marusic, punto fermo della squadra di Sarri

La Lazio lavora sul mercato per cercare di accontentare le richieste di mister Sarri. Le entrate sono al momento bloccate dall’indice di liquidità, ma importanti novità possono arrivare dal fronte rinnovi. Il club avrebbe infatti trovato l’accordo con Adam Marusic, pronto a legarsi al club sino al 2025. Fumata ‘biancoceleste’, ora si attende solo l’ufficialità dell’operazione: il giocatore – che era in scadenza nel 2022 – si prepara a sposare il progetto capitolino per altri tre anni con un sostanziale aumento dell’ingaggio. Marusic si è dimostrato un jolly prezioso nella passata stagione con Simone Inzaghi e anche mister Sarri è stato colpito dalle sue qualità. Il montenegrino parte come prima scelta nel ruolo di terzino destro, pronto a ripetere – e migliorare – un campionato chiuso con due gol e quattro assist in 36 presenze. Il ritiro di Auronzo aveva fatto trapelare ottimismo: “Sono fiducioso sul rinnovo, qui sono felice”. Parole alle quali possono susseguire i fatti. Lazio-Marusic, il matrimonio è destinato a proseguire.

Marco Barbaliscia