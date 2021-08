Calciomercato Juventus, Dall'O: "Messi al Psg, porte chiuse per Ronaldo"

Non si incontreranno al Trofeo Gamper, ma i destini di Leo Messi, svincolato, e di Cristiano Ronaldo della Juventus potrebbero incrociarsi

Ci si aspettava di vederli, per l’ennesima volta, di fronte domenica per il ‘Trofeo Gamper’, ma l’annuncio arrivato due giorni fa ha spiazzato tutti: Leo Messi non continuerà la sua esperienza con la maglia del Barcellona. E Cristiano Ronaldo, eterno rivale, volerà invece alla volta della Catalogna con la sua attuale squadra, la Juventus. Nello stesso tempo, però, i loro destini continuano ad incrociarsi, questa volta in chiave calciomercato. L’argentino, fresco della vittoria con l’Argentina in Copa America, è dunque svincolato e sulle tracce è segnalato il Paris Saint-Germain di Nasser Al-Khelaifi, così come c’è stato un timido sondaggio del Chelsea, alle prese con la questione Romelu Lukaku. E Parigi poteva essere proprio la casa futura di Cristiano Ronaldo.

Juventus: “Ronaldo non sarà contento di Messi al Psg”

Sull’argomento, è intervenuto il giornalista Maurizio Dall’O sulle frequenze di ‘Top Calcio 24’: “Ronaldo non avrà piacere del passaggio di Messi al Psg, perché chiude la porta al suo trasferimento. Per uno come ‘CR7‘, l’idea di andare a Parigi sarebbe stata allettante e stimolante. Credo che farà la sua stagione alla Juventus e poi si vedrà, mi sembra abbastanza chiaro. Lo vedo legato ai colori bianconeri per questa annata“. Dunque, adesso tocca a Messi, ma l’anno prossimo potrebbe essere Ronaldo lo svincolato di lusso sul mercato.