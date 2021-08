Calciomercato Juventus, svolta Pjanic | Intreccio con Bentancur

La Juventus e Miralem Pjanic potrebbero presto riunirsi nelle prossime settimane. Il futuro del centrocampista si intreccia con quello di un altro bianconero

Miralem Pjanic e la Juventus, una storia d’amore che potrebbe tornare in auge nelle prossime settimane. Il Barcellona è sempre più orientato all’addio del centrocampista, con la necessità di risparmiare una cospicua somma dall’ingaggio del calciatore. Un addio che ormai sembra inevitabile e che vede la Juventus in prima fila per arrivare al regista ex Roma. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una prospettiva che presto potrebbe accelerare, con Massimiliano Allegri che spinge per il ritorno del bosniaco. E spunta anche una clamorosa ipotesi, direttamente dalla Spagna, per il futuro di Pjanic. Il centrocampista, infatti, secondo quanto riporta ‘don balon’, potrebbe rientrare in uno scambio con Rodrigo Bentancur. Entrambe le operazioni potrebbero decollare in prestito, in modo da permettere a Juventus e Barcellona di rinforzare in maniera considerevole le loro rose.