Calciomercato Juventus, l’ex spinge la cessione | “Per vincere vada al City”

Il futuro di Kulusevski può essere in Premier League: arriva il suggerimento da parte dell’ex Aston Villa Allback

L’ex attaccante dell’Aston Villa Marcus Allback ha lanciato un messaggio abbastanza chiaro a Dejan Kulusevski, cercando di dare un suggerimento al suo connazionale per il futuro della carriera: “Se Dejan ha come obiettivo di vincere dei trofei, ovviamente il Manchester City potrebbe essere la giusta scelta per lui e non penso ci siano dubbi sul fatto che possa fare bene con i Citizens” ha dichiarato a ‘BonusCodeBets’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’attaccante svedese ha poi continuato a suggerire al suo connazionale il trasferimento in Premier League: “Ha tutti i tratti e le caratteristiche per lavorare al meglio con Guardiola. Dejan ama i dribbling, i passaggi corti: si troverebbe bene nel Manchester. Anche l’Arsenal potrebbe essere una buona scelta, anche a fronte del fatto che si stanno ristrutturando: la filosofia di gioco aiuterebbe molto Kulusevski, sia per modo di giocare che per l’età che ha. Potrebbe diventare una delle stelle del club”.