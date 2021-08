Juventus, il centrocampista messo dalla società davanti al bivio per il futuro: doppia opzione tra cui scegliere

Il mercato si è acceso: Lukaku al Chelsea, Messi via dal Barcellona, gli ultimi giorni sono stati scoppiettanti. Ora si aspetta la reazione a catena anche per altri affari dopo settimane di calma piatta. Tra i calciatori che attendono di conoscere il proprio futuro c’è anche Eduardo Camavinga, giovane centrocampista del Rennes, in scadenza di contratto nel 2022. Real Madrid e Juventus sono tra i club da più tempo accostati a lui, ma intanto mancano offerte e il tempo scorre. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, il Rennes mette Camavinga davanti al bivio

Anche per questo il direttore sportivo del club francese ha spiegato le due opzioni che ha davanti a sé il 18enne. Florian Maurice ha spiegato ai microfoni di ‘France Bleu’: “E’ un mercato difficile: il futuro di Camavinga è collegato a quello che fanno le altre società”. Come detto due le opzioni possibili: “O prolunghiamo o troviamo una soluzione per cederlo – spiega il dirigente -. Perderlo a zero dopo averlo cresciuto non fa bene a nessuno”. Maurice mette il giovane centrocampista davanti al bivio: “O dice di voler restare o di voler andare via. So cosa vuole fare ma serve la soluzione che accontenti tutti”.