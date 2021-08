Calciomercato Juventus, lascia l’appartamento | “Ha chiesto la cessione”

La Juventus torna a interessarsi a Bernardo Silva: il giocatore ha chiesto la cessione al Manchester City

Bernardo Silva ha chiesto al Manchester City di essere ceduto: a confermarlo è stato il tecnico Pep Guardiola, che durante la conferenza stampa della vigilia del Community Shield ha chiarito la posizione del giocatore, ma anche quella del club. Servono delle offerte concrete, poi i Citizens si metteranno a valutare la possibilità di far partire il giocatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Su Silva c’è da tempo l’interesse della Juventus e dell’Atletico Madrid, con il giocatore che sta aspettando solo l’occasione giusta per poter lasciare il suo appartamento in centro a Manchester e iniziare a guardarsi intorno, come riportato da ‘The Athletic UK’. Per i bianconeri Bernardo Silva è un vecchio pallino, dato che la dirigenza piemontese si era interessata a lui prima che il Monaco lo facesse esplodere a livello internazionale.

Ora, da talento affermato, potrebbe arrivare alla Continassa anche in virtù degli ottimi rapporti con Cristiano Ronaldo, che gradirebbe l’arrivo del connazionale in rosa. Secondo il ‘The Sun’, però, in pole al momento ci sarebbe il Barcellona, pronta ad aggiudicarsi un sostituto per Lionel Messi.