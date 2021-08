Calciomercato Juventus, de Ligt come Lukaku | Addio a cifre shock

La Juventus fa i conti con le news di calciomercato provenienti dalla Spagna su de Ligt, il quale avrebbe chiesto la cessione sognando il Barcellona

Nuove indiscrezioni sull’interesse del Barcellona per de Ligt. Come riporta il portale spagnolo ‘donbalon.com’, considerata la possibilità che la prossima stagione Allegri punti ancora su Bonucci e Chiellini per la difesa della Juventus, Matthijs de Ligt avrebbe seriamente pensato di lasciare i bianconeri. I catalani, dal canto loro, per averlo potrebbero investire le somme risparmiate dal mancato accordo per il rinnovo di Lionel Messi, sempre più diretto al PSG. Per convincere la società di Agnelli a cedere il centrale olandese, però, servirebbero almeno 86 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, de Ligt vaglia l’addio: Barcellona alla finestra

Il Barça sembra dunque la meta preferita di de Ligt. Mino Raiola, approfittando dei buoni rapporti con la dirigenza spagnola, secondo il portale potrebbe imbastire la trattativa nelle prossime settimane. Dopo Lukaku, quindi, la Serie A rischierebbe di perdere un altro costoso talento.