Calciomercato Inter, corsa a due per l’attaccante | Nuova pretendente inglese

L’Inter pensa a Vlahovic per sostituire Lukaku, ma sull’attaccante serbo adesso c’è l’interesse anche del Tottenham

Dusan Vlahovic è la seconda scelta per succedere a Lukaku all’Inter: Marotta vorrebbe l’attaccante serbo, nel caso in cui non dovesse arrivare Zapata dall’Atalanta. Tra i due una grande differenza d’età, con il colombiano che va per il 31 e il serbo che, invece, ne ha appena 21. Così come i gol segnati in Serie A l’anno scorso, aiutando la Fiorentina a non retrocedere. Nella trattativa, però, già di per sé molto complicata dalle richieste di Commisso, si è inserito il Tottenham.

Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, con la questione Keane ancora da risolvere, gli Spurs hanno iniziato a guardarsi intorno. Paratici, che i campi del calcio italiano li ha monitorati fino a un mese fa, vuole puntare forte sul centravanti ora alla corte di Italiano, che sta rimandando l’accordo per il rinnovo contrattuale. I contatti tra la società londinese e Darko Ristic, agente di Vlahovic, sono iniziati nella giornata di ieri, ma con la Fiorentina ancora non è avvenuto nessun colloquio. Sarà difficile, tanto quanto potrebbe esserlo per l’Inter, ma Vlahovic, al centro del progetto del nuovo allenatore, potrebbe diventare una delle pedine pregiate di questo calciomercato.