L’Inter studia le mosse sul calciomercato, alla ricerca delle soluzioni migliori per rinforzare l’attacco. I nerazzurri valutano il big dalla Spagna

L'Inter studia le mosse sul calciomercato, in un momento particolarmente delicato tra presente e futuro del club. I nerazzurri pensano, in particolare, a Romelu Lukaku e alle prospettive del belga a Milano. La punta si avvicina clamorosamente all'addio ai nerazzurri a cifre record, una mossa improvvisa e inaspettata che dovrà far ripensare totalmente i piani per il futuro.

Sono tanti i nomi che circolano in ottica nerazzurra nelle ultime ore, ma occhio anche ad alcune sorprese. Un profilo, in particolare, potrebbe interessare non poco la Beneamata in prospettiva futura. Un colpo per il presente e per il futuro, che potrebbe risultare particolarmente interessante anche come investimento economico. Stiamo parlando, infatti, di Joao Felix. L'attaccante dell'Atletico Madrid, secondo quanto riporta 'fichajes.net', potrebbe entrare prepotentemente nelle alternative dei nerazzurri. Analizziamo le prospettive economiche e sotto il profilo tecnico-tattico.

Calciomercato Inter, Joao Felix per l’attacco: il piano dei nerazzurri

Sicuramente un nome come quello di Joao Felix non è facilmente raggiungibile per l’Inter, ma sono due i fattori che lasciano ben sperare la Beneamata su un colpo che sarebbe clamoroso. L’attaccante, infatti, date le qualità e la giovanissima età risulterebbe come un colpo straordinario in prospettiva per i nerazzurri. Un vero e proprio investimento che permetterebbe all’Inter di reinvestire la cifra spesa per l’acquisto e generare plusvalenza.

Un colpo che, inoltre, i nerazzurri spererebbero di concludere a condizioni favorevole, un po’ come fu al momento dell’acquisto di Alvaro Morata da parte della Juventus. L’affare potrebbe decollare, infatti, grazie a un prestito oneroso biennale con diritto di riscatto. Vedremo se l’Inter si regalerà un calciatore di alto livello internazionale che potrebbe portare vantaggi presenti e futuri.