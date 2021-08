Dopo la tensione contro il Porto, amichevole ‘incadescente’ anche con il Betis per la Roma: tre espulsi, fuori anche Mourinho

Non un’amichevole normale per la Roma. Dopo la tensione contro il Porto, arrivano le espulsioni contro il Betis. Nella ripresa i giallorossi sono costretti a giocare in otto uomini per le doppie ammonizioni di Pellegrini e Mancini e il rosso per Karsdorp. Per il centrocampista il giallo è arrivato per le proteste dopo la convalida del terzo gol spagnolo. Occasione in cui ha protestato molto anche Mourinho, finendo anche lui per essere allontanato dal direttore di gara. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’espulsione di Mancini è, invece, arrivata dopo un fallo su Borja Iglesias. Nel finale di gara duro intervento di Karsdorp e altro rosso: Roma che chiude il match in otto uomini. Oltre a Mourinho e i tre calciatori, allontanati anche due membri dello staff dei giallorossi per proteste.

Betis-Roma, manita spagnola: Dzeko in panchina

Al di là delle espulsione Betis-Roma si è conclusa con il punteggio di 5-2 per gli spagnoli. Gara equilibrata fino alle espulsioni (la prima è arrivata dopo il 3-2), poi il Betis ha preso il largo. Da segnalare il gol al debutto di Shomurodov e l’assenza di Dzeko che, tornato in orbita Inter, non è stato mandato in campo.