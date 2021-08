La Juventus domani affronta il Barcellona nel trofeo Gamper: Allegri presenta la sfida e ammette di avere due curiosità per la sua squadra

La Juventus affronta domani il Barcellona nel trofeo Gamper. Alla vigilia del match il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenta la sfida, spiegando cosa si aspetta dai suoi calciatori: “Che si giochi di squadra: sia in possesso palla che in fase difensiva. E poi la crescita di alcuni giocatori. Abbiamo dei giocatori che possono ricoprire diversi ruoli a metà campo e domani li voglio vedere. Ho due curiosità: vogliono vedere se alcuni possono essere impiegati in determinati ruoli”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il tecnico bianconero ha continuato, definendo ottima la rosa a sua disposizione: “Ha vinto due trofei e ottenuto la qualificazione in Champions. Devo continuare il lavoro di Pirlo e migliorare quello che ho trovato. Per farlo servono spirito di sacrificio e voglia di mettersi in discussioni tutti i giorni: questo è il Dna della Juventus“.

Infine su Dybala: “Ho preferito lasciargli fare altri due giorni di allenamento. Portarlo con noi sarebbe stato rischioso: ho parlato con Paulo e deciso che la cosa migliore era farlo restare a Torino”.