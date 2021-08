Luigi Busà fa la storia e porta a casa la medaglia d’oro nel Karate, la 37esima di questa Olimpiade per l’Italia: è record di sempre per i colori azzurri

Alla fine era solo questione di tempo, e la clessidra Luigi Busà l’ha disintegrata. A 33 anni il siciliano ha sconfitto in finale l’azero Aghayev conquistando la medaglia d’oro nel Karate, categoria kumite 75 kg, specialità al debutto olimpico nonché unica che prevede un combattimento. Una vera e propria impresa per Busà, vittorioso 1-0, che aveva raggiunto la finale battendo l’ucraino Horuna: per l’Italia è il nono oro a Tokyo 2020 ma soprattutto la 37esima medaglia totale. Il che vuol dire che è stato battuto il record storico di medaglie in una Olimpiade, una in più di Roma 1960 e Los Angeles 1932.