Olimpiadi, staffetta da impazzire: è il decimo oro

Ancora un oro per l’Italia dell’Atletica: la staffetta 4×100 maschile arriva davanti a tutti e conquista il metallo più prezioso

E’ oro, il decimo a Tokyo 2020 per l’Italia. La staffetta 4×100 maschile è campione olimpica. Lo è grazie ad un distacco minimo sulla Gran Bretagna: il quartetto composto da Patta, Jacobs, Desalu e Tortu è riuscito a tagliare per primo il traguardo. Strepitoso il rush finale di Tortu che negli ultimi metri ha recuperato tutto lo svantaggio sui britannici ed è riuscito a regalare l’oro agli azzurri per appena un centesimo. Il tempo dell’Italia è 37”50, 37”51 quello della Gran Bretagna. Per l’Italia si tratta della decima medaglia d’oro dei Giochi.