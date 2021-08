La Juventus si scusa ufficialmente con un comunicato sul proprio sito per un tweet pubblicato ieri

Ha scatenato non poche polemiche il tweet di ieri da parte della Juventus femminile, ovvero una foto di Cecilia Salvai con un ‘cinesino’ sulla testa e gli occhi a mandorla. Un cinguettio che da molti è stato ritenuto razzista, tanto da provocare prima le scuse dello stesso account, poi il comunicato ufficiale da parte del club bianconero sul proprio sito: “Vorremmo esprimere le nostre più sentite scuse per il post sui social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale, apparso sull’account Twitter di Juventus Women’s Football”.

“La Juventus ha subito capito – continua la nota – che il Club aveva commesso un errore imperdonabile, e questo errore ha ferito gravemente i sentimenti di tutte le persone che si oppongono alla discriminazione razziale. Per tale errore, il Club si assume la piena responsabilità dell’incidente e del suo grave impatto. Contrastare la discriminazione razziale e favorire lo sviluppo comune di più culture sono i principi a cui Juventus come Società ha sempre aderito e che continua a mettere in pratica. La Juventus prende atto di questo errore e il Club farà la più profonda riflessione e un’approfondita revisione per evitare che cose simili si ripetano”.